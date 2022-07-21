Челябинский бренд открывает магазин в ТРК на месте ушедшего Mango

Руководство копило деньги, чтобы начать работу в торговом комплексе без займа

Сегодня, 21 июля, в челябинском торгово-развлекательном комплексе откроют магазин одежды местного производства «ЭНСО». Дизайнерские вещи российского производителя могут заменить платья, комбинезоны и рубашки зарубежных брендов.



Основателем компании является дизайнер Светлана Размахова. В 2010 году она создала торговую марку одежды «ЭНСО», начав с пошива женских сорочек. С годами производство расширялось, каталог пополнялся платьями, брюками, комбинезонами, жилетами. Сейчас можно приобрести не только одежду, но и аксессуары с бижутерией. Кроме того, совсем скоро челябинцы увидят и мужскую линейку.







Одежду, которую шьют в Челябинске, реализуют на официальном сайте, маркетплейсах и в шоуруме, который находится рядом с производством. Крупный фирменный магазин в ТРК компания открывает впервые.

«Руководство осознанно копило и готовилось к этому важному моменту без привлечения заемных средств. Рассматривали несколько ТРК, но „Горки“ оказались предпочтительней. Выбирали по ощущениям», — рассказала информагентству «Первое областное» бренд-менеджер компании «ЭНСО» Анна Никитина.

Магазин открывают на площади, где ранее закрылась торговая точка испанского бренда Mango. Таким образом, одежда местного производства может заменить импортные вещи.

«Кризис — это всегда время новых возможностей. Сейчас уходит много компаний и людям негде одеваться. Выбор хорошей качественной одежды невелик, а мы это можем предоставить. И поэтому было принято решение о расширении», — продолжила Анна Никитина.

Сегодня на открытии посетителям покажут новую коллекцию «осень — зима». А также для гостей приготовили творческий эксперимент. Моделями выступят женщины с разными фигурами и характерами, которые носят одежду «ЭНСО». Челябинцам также представят первые изделия одежды для мужчин.

Напомним, в марте популярные европейские бренды Zara, H&M, Mango, Bershka, Massimo Dutti и другие закрыли свои магазины в регионах России, в том числе и в Челябинске. А также они приостановили продажу товаров онлайн.

На смену иностранным брендам пришли отечественные производители. Например, свой бренд одежды создала миасская швейная фабрика «Анастасия». Информагентство «Первое областное» выяснило, можно ли полностью обеспечить себя одеждой и обувью местных производителей. Итоги эксперимента смотрите в материале.