Одеваемся во все челябинское: можно ли составить гардероб только из продукции местных фабрик

ИА «Первое областное» узнало, готова ли легкая промышленность региона к импортозамещению

H&M, Zara, Mango, Uniqlo приостановили продажи одежды в России. Предполагается, что их заменят отечественные производители, в том числе челябинские. Это открывает большой простор для локального патриотизма, но насколько задача выполнима? ИА «Первое областное» задалось вопросом, можно ли обеспечить челябинцев одеждой и обувью, которые производят исключительно на Южном Урале. И можно ли это сделать бюджетно? Про местных модельеров мы уже писали, но часто их продукция — недешевое удовольствие. Что в Челябинской области с массовым производством одежды? В нашей подборке — фабрики, которые делают все предметы гардероба — от белья до обуви (правда, иногда их продукция выглядит по-челябински сурово).

Представим ситуацию: с полок магазинов пропали все иностранные бренды, поставки из Китая прекратились, и даже белорусский трикотаж оказался недоступен. Предприятия Челябинской области могут предложить альтернативу. Мы постарались подобрать на 100% отечественный гардероб для среднестатистической жительницы региона. Можем ответственно заявить: замерзнуть женщинам не грозит.

Начнем с изучения рынка белья. Один из самых известных брендов — фабрика «Силуэт». Компания более 70 лет выпускает корсетные изделия, женское и мужское белье. Продукцию продают по всей России. Материал покупают в Москве и в Прибалтике (похоже, пока поставки не остановили). Размерный ряд линейки женского белья — довольно широкий, однако крой не слишком отличается разнообразием и соответствием модным тенденциям.

Ни один производитель колгот и чулок пока не заявил об уходе из России. Итальянский бренд Calzedonia тоже еще ждет покупательниц в челябинских ТРК. Но на всякий случай можно подготовиться к худшему. Челябинок готова спасти чулочно-носочная фабрика «Текко». Производственная площадка работает на проспекте Победы в Челябинске. В ассортименте предприятия — носки, колготы и гетры.

В регионе наберется пара десятков предприятий, которые выпускают женскую повседневную одежду. Особенно много трикотажных фабрик. Модели, честно говоря, не отличаются оригинальностью — простые лекала, хлопчатобумажные или, наоборот, полностью синтетические ткани, принты, как будто специально созданные для экономии, чтобы не надо было совмещать рисунок. Но есть и исключения: в Ленинском районе Челябинска, например, работает фабрика Virgi-style, она сама разрабатывает дизайн и шьет одежду до 60-го размера.

В ассортименте есть не только повседневная одежда, но и парадно-выходные модели

Если челябинская обувь, то, конечно, «Юничел». Это, пожалуй, самый известный бренд легкой промышленности в регионе. Он объединяет три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге. У компании более 600 магазинов в 250 городах России. 10% всей обуви в России произвел «Юничел» — значит, босыми челябинцы точно не останутся в случае блокады мировых производителей туфель и ботинок. Раньше было принято критиковать южноуральских обувщиков за суровость фасонов, но в последнее время ассортимент стал разнообразнее и в целом отвечает модным тенденциям.

Массивная подошва, туфли в стиле «мэри джейн» с ремешками и брутальные сандалии — дизайнеры «Юничела» явно следили за модными показами, но осмыслили тренды по-своему

Образ челябинки был бы неполным без аксессуаров. Кожгалантерейных фабрик в регионе немного. Одна из самых больших — «Фантазия» — работает в Озерске с 2005 года. Шьют из искусственной и натуральной кожи. В линейке — рюкзаки, повседневные сумки, клатчи, визитницы, кошельки.

Судя по каталогу, ассортимент у фабрики обширный — более 250 моделей

Дополнить образ можно аксессуарами, которые на Троицком тракте в Челябинске выпускает фабрика «Мадам Пряжкина». В промышленных масштабах производят, например, вот такие косынки...

...и вот такие головные уборы.

А если вам близок современный стиль в выборе головных уборов, можно купить обычную шапку бини в челябинском «Театре современного трикотажа» (там, кстати, делают все виды трикотажной одежды — платья, юбки, жакеты, свитера, домашнюю одежду). Вот такую, например:

Собрать гардероб для мужчины в Челябинской области — тоже вполне выполнимая задача.

Мужское белье и домашнюю одежду выпускает, например, фабрика трикотажа «Ян». Она располагается в Сосновском районе рядом с Кременкулем. Фирме уже 23 года, и она поставляет свою продукцию по всей России. В ассортименте практически любые предметы одежды для детей и взрослых, которые можно сшить из трикотажа. Надо сказать, крой предметов гардероба — однотипный.

Разнообразие ассортимента достигается в основном благодаря вариантам расцветок и принтов

Мужские носки производит, например, фабрика «Эталон» в Челябинске. У компании даже есть зарегистрированная торговая марка — Chelyabinskie, чтобы никто не усомнился в прочности изделия, видимо. Цех располагается на улице Кожзаводской. До 2019 года покупателям предлагали альтернативу в стиле товарного дефицита СССР — носки мужские либо черные, либо белые. Но в мае 2019 года «Эталон» запустил линейку цветных (!) носков.

«Желтые, голубые, синие, в крапинку и полоску, а также кэжуал-модели можно купить на нашей фабрике», — радостно сообщил производитель на своем официальном сайте.

Вот они, носки Chelyabinskie

С чем не будет проблем, так это с покупкой готового делового костюма. Компания «Пеплос» уже 20 лет одевает челябинцев на выпускные, свадьбы и в офис. А кому-то повезло не поменять размер одежды, и он до сих пор носит пиджак «Пеплоса» со времен вручения аттестата. Сеть насчитывает 150 магазинов. Покупателям также предлагают верхнюю одежду, брюк и джемперы в стиле casual, трикотажные изделия и аксессуары для мужчин. Отдельное направление — школьная форма для девочек и мальчиков.

Купить мужской костюм в «Пеплосе» можно по цене от 6 тыс. рублей

Если обувь фирмы «Юничел» вас почему-то не устраивает, предлагаем рассмотреть вариант покупки пары в «Кусинской обувной компании». Но предупреждаем: выглядит она сурово, как и подобает продукции, сделанной в горнозаводской зоне. Это неубиваемые рабочие и трекинговые ботинки, но есть и летние варианты.

В таких ботинках уральская погода не страшна

С производителями детской одежды в Челябинской области все тоже в порядке.

Белье и домашнюю одежду для детей, например, выпускает «Кыштымский трикотаж». Как и фабрика «Ян» — это многопрофильный производитель, который шьет все для всех. Предприятие работает с 1943 года. Тогда в Кыштыме был создан завод, работающий на нужды армии. Из-за отсутствия оборудования первые работницы приходили на смену со своими швейными машинками. Сейчас на фабрике современное оснащение, а на производстве работают внучки тех самых тружениц тыла.

«Кыштымский трикотаж» производит все предметы гардероба для детей и подростков

Особенно много в Челябинской области производителей школьной формы. Дефицита точно не будет. Видимо, после введения стандартов по внешнему виду детей это направление бизнеса стало выгодным. Крупные фабрики есть в Челябинске, Миассе, в Сосновском районе. Мы не будем в тексте выделять какого-то одного производителя. Родители знают, что, как правило, фирма выбирается централизованно. Чаще всего варьировать можно только фасон — будут ли кружева на блузке, какие будут складки на юбке, какой лацкан на пиджаке.

Мы насчитали не больше пяти производителей детской обуви в Челябинской области. Большая их часть специализируется на ортопедических сандалиях и ботинках. Видимо, в этой узкой нише легче конкурировать на рынке. Многопрофильная фабрика «Фома» есть в Магнитогорске. На сайте пишут, что работают с 1941 года. Бренд можно найти в магазинах по всей стране. Особенно гордится фабрика запатентованной моделью унтоваленок. Это ботинки из войлока с мехом на шестислойной подошве.

Выглядят унтоваленки из Магнитогорска вот так. Кажутся очень теплыми

Есть в Челябинске и производитель верхней одежды для детей. Фабрика «Ариша» шьет куртки, пуховики, комбинезоны, ветровки для детей от 0 до 14 лет.

А еще на предприятии делают рюкзаки с мультперсонажами и теплые конверты для новорожденных

Изучив рынок легпрома Челябинской области, можем сказать, что при желании (или необходимости) можно одеть семью во все челябинское. Стоить это будет точно дешевле, чем в магазинах массмаркета. Качество будет в целом хорошее, а обувь, например, можно найти просто неубиваемую. Единственное — дизайнерская мысль фабричных закройщиков пока обращена в прошлое. Но, думаем, это дело наживное.