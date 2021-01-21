На Тургояке состоится кроссовый забег Lake Ice Race

Гонка пройдет в два этапа

Озеро Тургояк примет кроссовый забег Lake Ice Race. Соревнование пройдет в эту субботу, 23 января, на территории детского лагеря имени Зои Космодемьянской. Сам забег, как сообщили ИА «Первое областное», состоится на двух дистанциях.



Первая, длиной в десять километров, проложена по льду острова Веры и обратно. Здесь участников поджидает испытание в виде покрытия, которое может быть каким угодно. Вторая, уже в 20 километров, повторяет участок острова Веры, после которого состоится скоростное восхождение на хребет Заозерный, его наивысшая точка находится на высоте 687 метров.

«Этот забег так же проводится по пешеходным тропам, но придется преодолеть крутой подъем и выдержать встречу с пронизывающим ветром на вершине. Но непростое восхождение стоит того: на самом верху расположена великолепная смотровая площадка, с которой озеро Тургояк видно как на ладони. Среди скал открывается вид на остров Веры и расположенный слева от него залив Мухоринская курья, прекрасно видны поселок Тургояк и город Миасс. А по другую сторону от хребта, на северо-западе, можно разглядеть некоторые вершины национального парка „Таганай“»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы соревнований.

Устроители гонки подчеркивают, что в связи с режимом повышенной готовности забег будет проводиться в формате тренировки. В помещениях будет действовать масочный режим, брифинг пройдет в режиме онлайн, а награждение будет персональным. Само событие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности.