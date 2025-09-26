Челябинских предпринимателей поблагодарили за положительную оценку работы правительства

Бизнесмены приняли участие в опросе перед составлением рейтинга инвестклимата

Первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк принял участие в заседании Союза промышленников и предпринимателей региона. На нем он поблагодарил челябинский бизнес за положительную оценку работы правительства, которая привела к успеху в инвестрейтинге. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область заняла пятое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Он учитывает усилия властей регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. При составлении, кроме объективных, статистических показателей, использовали опросы предпринимателей.

«Мы заняли пятое место все вместе. Это значит, что в ваших ответах звучала положительная оценка работы правительства. Значит, то, что мы с 2019 года под руководством губернатора делаем, получается, и у предпринимателей появляется позитивное ощущение. Нам это очень отрадно. Спасибо вам большое за эту оценку и за эту работу»,— отметил первый замгубернатора.

Результаты инвестрейтинга объявили на ПМЭФ-2025. Составили его по новой методологии, охватывающей все стороны ведения бизнеса, на которые влияет качество работы команд в регионах. Эксперты Агентства стратегических инициатив обратили внимание на восемь направлений, отражающих пользовательский путь инвесторов: «Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса», «Меры поддержки бизнеса», «Экспортная деятельность», «Инфраструктура и связь», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Развитие рынка и конкуренции».

2024 год Челябинская область закончила с показателем почти в 550 миллиардов рублей инвестиций. При этом реальный рост с учетом инфляции составил 14%, говорил Иван Куцевляк в интервью ИА «Первое областное». Совместные с деловыми объединениями усилия помогли улучшить качество работы по привлечению инвестиций и изменить восприятие региона. Предприниматели, инвесторы верят, что в Челябинской области можно вести бизнес, подчеркнул первый вице-губернатор.