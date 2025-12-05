Алексей Текслер поддержал развитие наставничества от серебряных волонтеров к молодежи

Глава региона пообщался с добровольцами на форуме #МЫВМЕСТЕ

Губернатор Челябинской области на форуме #МЫВМЕСТЕ встретился с делегацией волонтеров от региона. Участники рассказали об областных проектах, поделилась планами по дальнейшему развитию и выдвинули инициативы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководитель проекта «Белый журавлик» выступил с предложением рассмотреть инициативу в качестве визитной карточки региона. Алексей Текслер идею поддержал и дал поручение детально ее проработать, отметив, что это поможет «ломать стереотипы» о регионе.

Большое внимание уделялось теме наставничества и вовлечению серебряных волонтеров в активную деятельность. Участники предложили губернатору развивать наставничество от добровольцев старшего возраста молодежи.

«Это очень важное направление. Им нужно заниматься во всех направлениях. Волонтерство — это прекрасно. Все зависит от вас. Предлагайте инициативы, мы будем их поддерживать. Вам есть чем поделиться и что передать», — сказал Алексей Текслер.





Волонтеры из Снежинска представили комплексную программу развития гражданской активности, которая включает создание Центра развития сообществ, модельного центра инклюзии и проект «Вторая миссия» по привлечению пенсионеров-специалистов в наставники.

«У Снежинска одни из лучших практик в стране. Он может и должен быть ресурсным центром в масштабах всей России. В нем все моменты охвачены», — сказал Алексей Текслер и поручил тиражировать этот опыт на другие муниципалитеты области.

Отдельно отметили роль корпоративного и муниципального добровольчества, а также удачные примеры многопрофильных «Добро.Центров».

«Важно, чтобы все наши „Добро.Центры“, а у нас сейчас 29, еще 6 на подходе, функционировали, чтобы в них были люди, для которых служение добру — основа всей работы. «Добро.Центр“ может быть разным, все зависит от людей и их инициативы», — отметил глава региона.

Губернатор ознакомился с выставкой всероссийского проекта «Время жить». В ходе осмотра Алексей Текслер обратился к волонтерам с инициативой организовать посещение военнослужащих, которые в настоящее время восстанавливаются в челябинских госпиталях. Он подчеркнул, что помощь добровольцев имеет ключевое значение для слаженной работы медучреждений и создания для бойцов атмосферы заботы и поддержки.