Наставничество и телемедицина стали новыми трендами здравоохранения в Челябинской области

Также взят курс на укрепление материально-технической базы хирургических отделений

Новыми трендами в развитии медицины Челябинской области стали внедрение наставничества, обновление кадров, развитие диализной службы, организация дистанционных центров описания рентгенологических снимков и объединение онкологических центров Челябинска и Магнитогорска. Исполнение поручений губернатора обсудили на заседании Совета главных врачей.

Открывая заседание, Алексей Текслер обозначил, что на членов совета возложены серьезные задачи развития системы здравоохранения в регионе:

«Обязательной функцией совета остается ваша экспертиза системных планов. Вы тонко чувствуете настроение медиков, знаете все проблемы. За время, прошедшее с предыдущего заседания, большинство членов совета проявили высокую активность, лично побывали в своих подшефных муниципальных образованиях, посетили медицинские организации, ознакомились с проблемами непосредственно на месте. Прошу не снижать заданную высокую планку».

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская доложила главе региона о результатах проведенной работы по исполнению поручений. В частности, началось внедрение практики наставничества — эта система способствует повышению квалификации медицинских кадров и улучшению качества медицинской помощи. Обновляется состав главных внештатных специалистов по всем специальностям и территориям, в том числе и по среднему медперсоналу. В настоящее время каждый из этих специалистов формирует предложения по развитию своей профильной службы, что позволило усилить экспертный потенциал региональной системы здравоохранения.

Запланировано открытие трех новых диализных центров до 2028 года, организация дистанционных центров описания рентгенологических снимков, обновление цифрового оборудования медучреждений. Грядущее объединение онкологических центров Челябинска и Магнитогорска создаст условия для оптимизации маршрутизации пациентов, возможности использования высокотехнологичного оборудования и укрепления кадрового резерва региона.





Также Татьяна Колчинская обозначила тренды развития медицины Челябинской области:

«Мы нацелены и далее развивать телемедицину с целью сделать медпомощь, оказываемую высококвалифицированными специалистами, в том числе федеральными, доступнее для пациентов. Не каждый специалист может приехать в территорию, поэтому телемедицина — это очень хорошее подспорье. В 2024 году у нас увеличилось количество телеконсультаций, больше всего — онкологических. Также работаем в направлении дистанционных описаний рентген-снимков, проведении дистанционной диагностики, ЭКГ-консультирования. И второй тренд развития здравоохранения — это укрепление материально-технической базы хирургических отделений и создание узловых центров специализированной хирургической помощи».

Алексей Текслер положительно оценил проведенную работу и поручил продолжить реализацию задач, возложенных на совет:

«Отмечу высокую дисциплину при исполнении поручений. Все кураторы территорий, как мы договорились, взяв шефство над нашими конкретными муниципалитетами, побывали в них, пообщались не только с медработниками, но и с сотрудниками экономических служб, вникли в нюансы деятельности в целом медорганизаций. Особое значение имеет дальнейшее развитие хирургической службы региона. Прошу продолжить активную работу и в этом направлении».