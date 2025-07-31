Челябинские фотомодели отмечают рост спроса на нейродевушек в рекламе и глянце

Эксперты уверены, что ИИ‑образы не смогут заменить человека

Подписчики Vogue на днях возмутились использованием на развороте журнала сгенерированной ИИ-модели, рекламирующей бренд Guess. В Челябинске нейромодели давно есть в рекламе одежды, косметики и даже известного термального комплекса в центре города. В чем плюсы и минусы использования в фешен-индустрии ИИ, а также какие перспективы у этого направления, узнала корреспондент ИА «Первое областное».

«ИИ может создать идеальный образ под любой запрос — от экзотической внешности до классических стандартов красоты. В некоторых случаях брендам проще „нанять“ ИИ-модель: она не опаздывает, не устает, не требует оплаты перелетов и проживания»,— говорит директор модельного агентства MODELS в Челябинске Регина Вяткина.





По ее словам, если раньше думали, что ИИ коснется только IT или науки, то теперь очевидно, что технологии способны затронуть абсолютно любую сферу.

«Мой супруг, например, увлекся нейросетями и недавно предложил эксперимент — создать ИИ-модель, чтобы протестировать, как на такую новинку отреагируют наши клиенты. Это интересный эксперимент. Временное имя нейромодели — Uniq», — рассказывает Регина Вяткина.

При этом она отмечает, что ИИ не передает живую энергию и харизму человека. Настоящая модель — это не только лицо и фигура, это личность, эмоции и умение работать с камерой. На съемке она взаимодействует с фотографом, командой, атмосферой локации. Эти мелочи создают неповторимую магию кадра.

«Нереалистичность параметров — это прямое нарушение закона. Если искажения будут слишком явными и продавец, в данном случае популярная марка одежды Guess, намеренно искажает внешний вид товара на виртуальной модели, то в российском законодательстве это можно квалифицировать как введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара. Продавцу грозит штраф и возмещение ущерба покупателю», — считает юрист ООО «РЭД» (резидент IT-Park74) Юлия Пономаренко.

По ее словам, примерив вещь, обычная женщина может столкнуться с тем, что она не сидит таким же образом, как на виртуальной модели. И это может стать поводом для иска и судебных разбирательств.

«Фотография для глянцевых журналов делится на два типа: творческие редакционные съемки и коммерческая реклама. Задача последней — показать продукт в самом выгодном свете, и здесь важны новизна и безупречное качество. Большинство изображений, сделанных нейросетью, этим стандартам не соответствуют», — говорит фотограф, снимающий для глянца, Вячеслав Маликов.





По его словам, изображение нейромодели в рекламе Guess недотягивает до стандартов глянца. Оно не отшлифовано — нет тщательной ретуши, нет уникального лица, которое бы притягивало взгляд. Вместо этого мы видим что-то банальное, уже приевшееся всем, кто хоть раз сталкивался с нейросетями.

«Креативная отрасль сегодня оказалась на сложной развилке: с одной стороны — технологический прогресс, с другой — экономическое давление со стороны бизнеса. Использование генеративных моделей — это в первую очередь попытка оптимизировать рекламные бюджеты. Нет расходов на съемочную команду, гонорары моделей, аренду техники, логистику, права на изображения. Все быстро, управляемо, „идеально“ и заметно дешевле», — подчеркивает основатель креативного агентства Ruvision, креативный продюсер Алексей Левин.

Создание визуального контента с участием реальных людей, с эмоциональной выразительностью, несовершенством постепенно становится чем-то исключительным, так же как винил или ручной пошив. Настоящая съемка превращается в «новый люкс», который скоро будет доступен в основном премиальным брендам и продуктам, отмечает эксперт.

«Для продакшен-студий это возможность встроиться в процесс, пока формат еще не стал массовым мейнстримом. Заработать, может быть, чуть меньше, но успеть зафиксироваться в переходной экономике. И очень важно не забыть, что любые технологии — инструмент, а не замена человеку и его опыту. Если реклама теряет душу — она перестает работать. Люди чувствуют фальшь. Даже если она сгенерирована в 8K», — поясняет Алексей Левин.





Фешен-индустрия, где правит бал креатив, стоит перед серьезным выбором: как встроить ИИ в процесс так, чтобы сохранить смыслы, ценности и живое взаимодействие.

«Традиционный контент по-прежнему пользуется наибольшим спросом. Но креативная индустрия постоянно сталкивается с новыми задачами, и ИИ-контент находит свое место там, где требуется визуальная гибкость, фантазийность, стилизация и скорость. Он обладает своей эстетикой и позволяет создавать образы и сцены, которые сложно или вовсе невозможно реализовать в реальности», — объясняет директор по развитию Фотобанка PressFoto Екатерина Чащина.

При этом конечный пользователь должен понимать, с каким контентом он имеет дело, поэтому в фотобанке внедрили специальную ИИ-лицензию. По ее условиям каждое изображение, созданное с помощью нейросетей, обязательно маркируется.

«Генерации ИИ слишком идеальны, я бы даже сказала — „мыльные“. У фотографов есть такое выражение о неестественной обработке. Люди довольно быстро перенасытятся этим, устанут от искусственности вокруг и снова начнут ценить живую красоту, реальных людей. Мода циклична, мы всегда возвращаемся к тому, что раньше казалось обыденным: то же самое произойдет и с ИИ», — говорит модель, фотограф, резидент IT-Park74 Эвелина Ганага.

