Ученые ЧелГУ исследуют археологические памятники при помощи нейросетей

Комплекс включает в себя математическое моделирование и машинное обучение

Ученые ЧелГУ совместно с коллегами из ЮГУ и института геофизики УрО разработали методологию дистанционного поиска и исследования археологических памятников. Комплекс включает в себя математическое моделирование и машинное обучение, рассказали в пресс-службе ЧелГУ.

Методология была использована для изучения памятников бронзового века в Южном Зауралье: долинах рек Уй и Синташта, окрестностях древних поселений Степное и Левобережное и недавно открытых укрепленных поселениях Нижнеуспенское и Верхнеуральское. Ученые объединяют памятники этого времени в синташтинскую и петровскую археологические культуры, более известные как «Страна городов», где уже открыли несколько новых поселений.

Комплекс инновационных технологий позволил создать цифровую модель поселений и захоронений, скрытых под землей. Ученые используют 2D‑ и 3D‑моделирование местности и применяют искусственный интеллект для анализа данных.

Искусственный интеллект с точностью до 96% смог определить на карте поселения оборонительные укрепления, рвы, жилища и захоронения. Точность распознавания следов колодцев и входов в поселения составила менее 40%, чего недостаточно для определения структуры памятника без участия ученых.

«Мы стремимся объединить разнообразные методы картографирования, геофизики и машинного обучения, чтобы решить глобальную задачу защиты мирового археологического и культурного наследия. Предложенную систему дистанционного неразрушающего исследования можно применять на разных территориях», — говорит руководитель проекта, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Интеллектуальные информационные технологии и системы» ЧелГУ Александр Вохминцев.

Разработанные методы позволят эффективно исследовать большие территории и обеспечивать сохранность культурного наследия. В будущем планируется использовать новые технологии для изучения памятников в других регионах, включая Северный Синьцзян в Китае.

Автор: Амалия Камалетдинова