В Челябинской области создадут нейросеть для металлургов

Местная IT-компания заключила соглашение со Сбером

Соглашение о внедрении искусственного интеллекта в металлургическую отрасль подписали управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай и генеральный директор компании «Е-Металл» Денис Харламов на полях «Иннопрома-2025», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашение подписано в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Совместный проект со Сбером по созданию AI-сервиса для металлургической отрасли — это еще один шаг к повышению эффективности и конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но и всей экономики региона. Правительство Челябинской области продолжит оказывать всестороннюю поддержку инициативам, способствующим развитию цифровых технологий», — сказал глава региона.

Партнеры планируют интегрировать финтех-решения для улучшения взаимодействия между участниками рынка металлосырья и рационализации финансовых процессов. Ключевым совместным проектом станет AI-сервис на базе GigaChat, который поможет минимизировать накладные расходы и ускорить принятие решений.

«Сбербанк активно способствует развитию металлургической отрасли, инвестируя в цифровую трансформацию предприятий и развивая инфраструктуру для поддержки предпринимательства. Применение передовых банковских технологий откроет широкие возможности для оптимизации операций, сокращения издержек и оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры», — сказал управляющий Челябинским отделением Сбера Андрей Ручай.

Гендиректор челябинской IT-компании «Е-Металл» Денис Харламов сообщил, что технология нейросети GigaChat оптимизирует процессы покупки и продажи металлопроката, делая их быстрее и удобнее.

«Она поможет в различных сферах: от поиска автомобилей и логистики до металлообработки. Сотрудничество со Сбером позволяет нашим клиентам пользоваться банковскими инструментами, включая кредитование и расчетные счета. Мы рассматриваем возможность предоставления кредитов под складские запасы, что особенно актуально в условиях ожидаемого сокращения спроса на металл в России на 20%», — сказал Денис Харламов.