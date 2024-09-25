Челябинская область вошла в топ‑15 российских регионов по числу льготных ипотек

Размер жилищного кредита вырос на 17% за месяц

Челябинская область вошла в топ-15 российских регионов по числу оформленных льготных ипотек. При этом размер жилищного кредита в августе в регионе вырос на 17%, до 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В Челябинской области в августе оформлено более 630 льготных ипотечных кредитов, в июле — 804. При этом за месяц размер банковского займа вырос с 4 миллионов до 4,7 миллиона рублей. По числу выданных льготных ипотек Южный Урал занимает 14-е место в России.

«В России в августе банки выдали 32,88 тысячи льготных ипотечных кредитов на 185,05 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришелся 41% от общего количества и 56% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем — на 65%», — говорится в исследовании.

В Челябинской области число выданных льготных ипотечных кредитов за месяц сократилось на 22%, их объем — на 9%.

Доля льготной ипотеки в общем кредитном портфеле на Южном Урале достигла 39%, почти половина от всех кредитных средств приходится именно на покупку жилья по льготным программам.