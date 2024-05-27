Алексей Текслер презентовал итоги работы павильона Челябинской области в Ташкенте

Южный Урал и Узбекистан наращивают товарооборот

Президент РФ Владимир Путин находится с государственным визитом в Узбекистане. В рамках поездки главы государства в этой стране работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На бизнес-завтраке обсудили двукратное увеличение товарооборота. Достичь такого роста планируют к 2030 году. Взаимная торговля Челябинской области с Узбекистаном в этом году выросла уже на 70%, сообщает пресс-служба регионального правительства.



В бизнес-завтраке участвовали заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр экономического развития России Максим Решетников. Встреча состоялась в рамках деловой программы первого заседания Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.





«Сейчас у нас одна общая амбициозная задача по двукратному увеличению объемов взаимной торговли к 2030 году, которую перед нами поставили президенты России и Узбекистана. Мы уже приступили к ее выполнению»,— отмечает Максим Решетников.

По словам министра, создана российско-узбекская рабочая группа. Для наращивания товарооборота расширяют инфраструктуру международного транспортного коридора «Север — Юг» (его восточная ветка проходит по Челябинской области), развивают межбанковское взаимодействие, улучшают условия для торговли и инвестиций, активизируют государственную поддержку бизнес-проектов.





Губернатор Алексей Текслер презентовал результаты работы выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте. Он отметил, что южноуральские предприниматели говорят об интересе со стороны бизнеса Узбекистана и отсутствии каких-либо проблем при взаимодействии.

«Узбекистан — ключевой для нас торгово-экономический партнер, занимает третье место после Китая и Казахстана. В этом году товарооборот Челябинской области с Узбекистаном растет особенно динамично. С начала года более 70% роста. Это прекрасный результат»,— говорит Алексей Текслер.

Павильон Челябинской области работает в Ташкенте больше года. За это время, как отметил губернатор, южноуральским компаниям удалось подписать 72 контракта на сумму более 26 миллионов долларов.





«Это хороший пример активного взаимодействия. Каждые две-три недели в павильоне обновляются стенды, приезжают новые наши компании. Они находят партнеров здесь, в Узбекистане, подписывают взаимовыгодные соглашения. Эту работу будем продолжать»,— поясняет Алексей Текслер.