В России возобновляют программу туристического кешбэка с января 2022 года

Участники смогут вернуть до 20 тысяч рублей за путешествие

В России возобновляют программу туристического кешбэка с 18 января 2022 года. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Оплатить тур и получить часть средств назад можно с 18 января до 12 апреля. При этом отправиться в путешествие можно до 30 апреля включительно, а если речь идет о круизе, то до 1 июня 2022 года. Воспользоваться программой можно, отправившись в любые регионы страны.

«Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле и доступнее отправиться отдыхать», — отметила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Условия программы, соблюдая которые можно получить возврат части потраченных средств: нужно выбрать тур или гостиницу на сайте мирпутешествий.рф, оплатить картой «Мир». На нее в течение пяти дней вернется до 20% от потраченных денег, однако максимальная сумма кешбэка — 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей.

Напомним, с начала 2021 года кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.