Челябинская область получит дополнительно 15 млрд рублей на строительство метротрама

Средства будут направлены в виде льготного инфраструктурного кредита

На строительство метротрама в Челябинске направят дополнительные средства. По решению федеральной Правительственной комиссии по региональному развитию в 2025 году Челябинской области выделены дополнительные средства в сумме 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Ресурсы предоставляются в виде казначейского инфраструктурного кредита на льготных условиях под 3% годовых.

Их планируется направить на строительство линии «Север — Юг» и приобретение специальных трехсекционных трамваев, которые будут по ней курсировать.

В настоящее время готовятся соответствующие изменения в областной бюджет.

Напомним, линия «Север — Юг» челябинского метротрама протяженностью более 9 км включает две подземные станции («Площадь Революции» и «Торговый центр») и три наземные остановки — по улицам Овчинникова, Косарева и Каслинской.