Первые пять вагонов метротрама Челябинск получит в 2025 году

Все они будут трехсекционными

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что первые вагоны будущего метротрама прибудут в столицу Южного Урала в 2025 году. Об этом глава региона рассказал в беседе с журналистами.

После прямой линии губернатор зашел в студию и поблагодарил всех, кто принял участие в мероприятии. Корреспонденты, которые не смогли задать вопросы в прямом эфире, озвучили их лично Алексею Текслеру. В том числе прозвучал вопрос про метротрам.

Так, на 2025 год глава региона анонсировал презентацию пяти трехсекционных вагонов.

Напомним, в Челябинске приступили к основному этапу строительства первой линии метротрама. Также на улице Овчинникова началась разработка стартового котлована для первого туннеля.