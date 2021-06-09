Глава Агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов заболел коронавирусом

Известный политолог пообещал работать дома и ушел на самоизоляцию

В ночь на 9 июня врачи диагностировали коронавирус у известного российского политолога, генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова. Дмитрий Иванович сам сообщил об этом в соцсети.



«Дорогие друзья! У меня обнаружен коронавирус, поэтому принять участие в совместном заседании Высшего и Генерального советов „Единой России“ 9 июня я не смогу. Понятно, что в ближайшее время отменяются встречи и эфиры. Чувствую себя неплохо и работаю в домашнем режиме. Берегите себя!» — такой пост Дмитрий Орлов разместил в «Фейсбуке» в четвертом часу ночи по московскому времени.

Добавим, заседание руководящих органов «Единой России» действительно намечено на 9 июня. По данным пресс-службы партии, ее руководитель Дмитрий Медведев должен отчитаться о работе за последние пять лет, кроме того, участники должны обсудить результаты прошедших в конце мая праймериз.