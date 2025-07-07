Челябинская и Калужская области будут сотрудничать в промышленной роботизации

Это усилит профессиональные позиции регионов

Челябинская и Калужская области подписали соглашение о реализации партнерских взаимоотношений в сфере промышленной автоматизации и роботизации. Это позволит усилить профессиональные позиции регионов. Документ подписали министр промышленности Челябинской области Михаил Кнауб и и. о. министра экономразвития и промышленности Калужской области Анна Королева, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челябинская и Калужская области — развитые промышленные регионы. Основу промышленного производства Калужской области составляют машиностроение и металлообработка. При этом у каждого из нас свой опыт поддержки предприятий и применения на производствах инноваций и высоких технологий», — отметил Михаил Кнауб.

Партнерство сторон предполагает обмен практическим опытом и информацией, специалистами и делегациями, представляющими экспертное сообщество в сфере высоких технологий.

Ранее сообщали, что Челябинская область на «Иннопроме-2025» представила нового консольно-портального робота.

Также на полях выставки был подписан трехсторонний меморандум о создании промышленного кластера на Южном Урале.