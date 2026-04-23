Челябинке навязали кредит после отказа от него в период охлаждения

Техническая ошибка банка стоила жительнице города потраченных нервов и денег

Жительница Челябинска Ольга ознакомилась в приложении крупного банка с предложением по рефинансированию кредита и направила заявку, чтобы уточнить условия. Женщина уверяет, что получила отказ, но после этого ей одобрили запрос и сообщили о периоде охлаждения. Она написала в чате, что хочет отменить свою заявку, однако ей все равно выдали деньги. Ольга направила несколько обращений в различные ведомства и составила иск в суд. Своей историей челябинка поделилась с журналистом ИА «Первое областное».

«10 декабря 2025 года в приложении банка появилось уведомление о рефинансировании кредита. У меня был небольшой кредит, и предложение меня заинтересовало. Я посмотрела его. На следующий день мне пришел отказ, и я успокоилась. Но 16 декабря я получила сообщение, что мне одобрили кредит и деньги зачислят 18 декабря после периода охлаждения»,— рассказывает Ольга.





17 декабря женщина написала в чате банка, что отказывается от заявки. Как видно на скриншоте, бот сообщил, что в запросе на кредит ей было отказано, поэтому ничего отменять не надо. Тем не менее 18 декабря Ольга получила 2 миллиона рублей. При этом ставка оказалась выше той, что была по ранее существующему кредиту, — не 19,9%, а 39,9%.

Ольга стала писать в чат банка, а позже составила заявления в прокуратуру, полицию, Центробанк и даже президенту РФ. Вместе с исковым заявлением женщина подала ходатайство о наложении обеспечительных мер — временных ограничений, которые будут действовать до вынесения окончательного решения по спору. Так, по словам челябинки, суд запретил банку списывать деньги и начислять проценты по спорному кредиту, но финансовая организация все равно продолжает списывать средства в счет погашения спорного кредита. Представитель банка объяснял, что требование женщины было обжаловано, однако юрист говорила, что эта информация не соответствует действительности.





«Раньше у меня никогда не было претензий к этому банку. Я страховала машину. Все выплаты были вовремя. Теперь же я заморозила карту и даже сменила их оператора на другого. Обычному человеку сложно разобраться в такой ситуации, поэтому я обратилась к юристу»,— говорит Ольга.

Юрист Софья отмечает, что впервые столкнулась с такой ситуацией.

«В судебной практике нет такого. Есть, конечно, случаи, когда мошенники оформляли кредиты или человек получал кредит под их давлением. Почему банк навязал кредит Ольге? В переписке четко видно, что у женщины не было волеизъявления. Банк даже не предоставил документы на кредит в период охлаждения, который как раз для этого и существует»,— говорит она.





Софья направляла письменный запрос в банк, но ответа на него не было. По словам юриста, на днях Центробанк получил по почте письмо с жалобой от жительницы Челябинска.

Представитель коммерческого банка в чате подробно описал ситуацию. Сказано о двух заявках на кредит, одна из которых была одобрена, а другая — нет. Даже если клиенту согласовали выдачу денег, в период охлаждения он может отказаться от них. Это правило появилось недавно, действует оно с 1 сентября 2025 года.

«Период охлаждения помогает людям принять взвешенное решение: стоит ли вообще брать деньги в долг или лучше отказаться от них. Это особенно важно, когда заемщики оформляют кредитные договоры под давлением мошенников»,— сказано на просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура».





Период охлаждения автоматически срабатывает для кредитов от 50 000 рублей. Он действует 4 часа после подписания договора, если заявка была на сумму от 50 000 до 200 000 рублей, или 48 часов для сумм от 200 000 рублей. Отсрочка не используется для целевых кредитов, когда деньги сразу расходуются на конкретный товар или услугу, в том числе на рефинансирование, если при этом долг заемщика не увеличивается. Однако в сообщениях от финансовой организации сказано именно про период охлаждения. Можно предположить, что Ольге выдали потребительский кредит.

Кроме того, возникает вопрос, почему бот банка увидел только одну заявку и именно ту, по которой было отказано. Чат является официальным каналом связи с кредитной организацией, и женщина заверила у нотариуса все скриншоты. При общении с Ольгой банк признал ошибку бота, из-за которой она не смогла в период охлаждения отказаться от кредита. Технический сбой стоил жительнице Челябинска потраченных нервов и денег.

«Что бы я ни нажала, чем бы ни интересовалась, в любом случае в период охлаждения, на который они ссылаются по переписке, я успела написать отказ. Но его проигнорировали»,— подчеркивает Ольга.





Сейчас в приложении банка вернулся кредит, который женщина хотела рефинансировать. При этом спорный так и отображается. Представитель финансовой организации в чате уверяет, что в скором времени будет виден только один кредит, который и был у челябинки. Тем не менее борьба Ольги за свои права продолжается. Она ждет заседания суда и готова ехать в Москву, где есть офис банка.

Чат-боты удобны для быстрого получения информации и решения простых вопросов. Это автоматизированная рубрика «наиболее часто задаваемые вопросы», говорит заведующий кафедрой прикладной экономики и маркетинга ЧелГУ, кандидат экономических наук Илья Данилов.

«Боты могут намеренно или случайно не совсем корректно обрабатывать ряд запросов, в том числе игнорировать определенные команды и сообщения. Кроме того, в их работе никто не отменял сбоев и прочих технических моментов. Поэтому решать финансовые вопросы с чат-ботами я бы не рекомендовал»,— отмечает он.

Если клиент банка что-то недопонял или чат-бот не распознал команду, то претензии выставить не к кому. Это то же самое, как ругаться на экран компьютера или телефона. Решать вопросы о кредитовании нужно с сотрудником банка, чтобы в случае неправильного понимания или дезинформации можно было четко обозначить ответственного, подчеркивает экономист.

Илья Данилов отмечает: если банк выдал кредит до окончания периода охлаждения, когда на законных основаниях можно отказаться от принятого решения, клиент имеет возможность оспорить сделку и обратиться с претензией.

Поверьте, банку точно не нужны проблемы и лишние проверки от ЦБ и он предпочтет пойти вам навстречу. В крайнем случае на вашу сторону встанет омбудсмен или суд. Но нужно понимать, что период охлаждения не распространяется на суммы менее 50 тысяч рублей, а также на ряд кредитов — авто, образование, ипотека»,— поясняет эксперт.

Что касается целесообразности получения сейчас кредита, необходимо понимать: это финансовый инструмент и он эффективен только в двух случаях. Первый — если кредит жизненно необходим и без него здоровью угрожают негативные последствия. Второй — если деньгами получится распорядиться настолько эффективно, что взятый актив позволит зарабатывать не менее, чем сумма процентов и плановые платежи по его телу. Остальные случаи получения кредита являются просто финансовыми капризами — хочу свадьбу, путешествие, новую машину, телефон, телевизор, считает Илья Данилов.