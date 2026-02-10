Мошенники оформили кредит на мужчину по его старому номеру телефона

Потерпевший забыл отвязать его от зарплатной карты

Мошенники оформили кредит, используя старый номер телефона жителя Башкирии. Об очередной обманной схеме сообщает Башинформ.

Местному жителю пришло письмо от его зарплатного банка. В нем сообщили о непогашенной задолженности в размере 10 тысяч рублей. Мужчина обратился в банк, потому что никаких кредитов он не оформлял.

Когда он приехал в отделение, ему сообщили об оформленном потребительском кредите на 100 тысяч рублей. Однако мужчина был уверен, что ничего не делал, не передавал свои данные третьим лицам и не терял паспорт. Оказалось, что зарплатная карта была привязана к старому номеру телефона, которым потерпевший не пользовался уже несколько лет. При переносе абонентского номера он не отвязал его от банковского счета. В данный момент проводится проверка.

