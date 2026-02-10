Мошенники оформили кредит, используя старый номер телефона жителя Башкирии. Об очередной обманной схеме сообщает Башинформ.
Местному жителю пришло письмо от его зарплатного банка. В нем сообщили о непогашенной задолженности в размере 10 тысяч рублей. Мужчина обратился в банк, потому что никаких кредитов он не оформлял.
Когда он приехал в отделение, ему сообщили об оформленном потребительском кредите на 100 тысяч рублей. Однако мужчина был уверен, что ничего не делал, не передавал свои данные третьим лицам и не терял паспорт. Оказалось, что зарплатная карта была привязана к старому номеру телефона, которым потерпевший не пользовался уже несколько лет. При переносе абонентского номера он не отвязал его от банковского счета. В данный момент проводится проверка.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в преддверии Дня всех влюбленных активизируются мошенники, которые создают поддельные сайты цветочных служб, магазинов подарков и ресторанов.