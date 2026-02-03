Более 450 тысяч жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты

Южный Урал вошел в десятку регионов по количеству обращений за январь‑2026

Более 456 тысяч южноуральцев установили добровольный запрет на оформление новых кредитов и займов. Такие данные приводит «ФедералПресс» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В январе 2026 года в регионе поступило 24 083 заявления на установление самозапрета и 3 842 заявления на его снятие. По числу новых обращений за месяц область заняла девятое место в общероссийском рейтинге.

Всего с момента запуска сервиса южноуральцы подали 537 525 заявлений на ограничение кредитования и 50 079 заявлений на отмену запрета. По охвату населения регион находится на среднем уровне: самозапрет действует у 13 из каждых 100 жителей.

По стране в январе сервисом воспользовались 952 тысячи человек, что на 34% меньше, чем в декабре. Специалисты связывают снижение с длинными новогодними каникулами, когда ежедневное число заявок сокращалось вдвое. После выхода на работу поток обращений восстановился до 40 тысяч в день.

Всего в России самозапрет на кредиты установили 18 миллионов граждан. Сервис позволяет добровольно ограничить выдачу новых займов, что помогает контролировать финансовую нагрузку.