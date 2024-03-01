Будущие финансисты прошли «собеседование» с ПСБ

Профильный форум помог сформировать кадровый резерв

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ПСБ принял участие в Региональном форуме работодателей субъектов малого и среднего бизнеса. Его организовал Уральский филиал Финансового университета при правительстве РФ при содействии комитета по образованию и науке «Опоры России» в Челябинске.

«Такие мероприятия, как этот форум, играют важную роль в практической подготовке обучающихся, позволяют отбирать и привлекать лучшие молодые кадры для банка, сформировать кадровый резерв на ближайшую перспективу. Люди — наш главный капитал и ценность, один из определяющих факторов успешного развития в банковской сфере»,— отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

На форуме проводились мастер-классы и презентации компаний-работодателей по востребованным вакансиям, что вызвало большой отклик у потенциальных сотрудников. Студенты продемонстрировали компетенции, полученные в процессе обучения, а представители бизнеса выразили заинтересованность в специалистах финансовой направленности.

«Сотрудничество опытных профессионалов и только еще планирующих свой профессиональный путь молодых ребят очень ценно и важно, как для бизнеса, так и для общества в целом»,— отметила руководитель комитета по образованию и науке «Опоры России» Наталья Скибинцева.

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