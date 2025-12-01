Безвиз с КНР откроет для Челябинской области поток туристов на заводы и в горы

﻿Президент Владимир Путин подписал указ о его введении на год

Президент Владимир Путин подписал указ о введении временного безвизового режима с Китаем. До 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в Россию на 30 дней без виз. Это ответный шаг на аналогичную меру, введенную Китаем в сентябре. Как это повлияет на турпоток Челябинской области, ИА «Первое областное» рассказала президент региональной ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Первые туристы из Китая поедут в регионы Центральной России (Москва, Золотое кольцо) и в Санкт-Петербург.

«Китайского туриста интересует в первую очередь история и культура России. Челябинская область — это все-таки край гор и озер. Когда китайцы насытятся историей и культурой, они будут выбирать Южный Урал. Сейчас Китай и Челябинская область активно налаживают сотрудничество, поэтому, скорее всего, „первые ласточки“ будут прилетать в регион в целях промышленного туризма», — считает президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Безвизовый режим позволит дать не массовый, а целевой поток гостей из КНР на Южный Урал. Они будут делать акцент на промышленный туризм, это направление стремительно развивается в регионе, а также экологические маршруты.



