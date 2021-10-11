Елена Федина: «Почти половина выявленных нелегальных участников финрынка занимались незаконным кредитованием»

Управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России рассказывает о признаках нелегальных кредиторов, специальном реестре и о том, как не попасться в руки финансовых мошенников

Банк России в этом году начал вести «реестр» организаций, у которых выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сколько южноуральских организаций выявил регулятор, по каким признакам они попали в этот перечень и на что следует обращать внимание, прежде чем обращаться к кредитору за услугой, ИА «Первое областное» рассказала управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

— Елена Николаевна, я правильно понимаю, что сейчас на сайте Банка России можно найти как легальных кредиторов — в реестре, так и нелегалов — в отдельном списке?

— Совершенно верно. Легальность компании можно проверить на стартовой странице Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Онлайн-справочник делится на две части, поэтому любой желающий сможет найти как участника финансового рынка, так и компанию с признаками нелегальной деятельности. Для удобства поиска есть даже видеоинструкция, она находится в том же разделе.

— В перечне нелегальных кредиторов сколько находится компаний из Челябинской области?

— На 11 октября 2021 года в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, зарегистрированных в Челябинской области, находится 31 организация. Перечень состоит из компаний, которых регулятор выявлял с прошлого года. Список пополняется каждый месяц, в нем можно найти не только название организации, характер незаконной деятельности, но и адрес сайта компании, местоположение и даже дату загрузки данных на наш сайт. Уточню, что список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

— Что это за организации? Чем они занимались?

— Согласно статистке, в целом по стране таких организаций было выявлено более 2,7 тысячи. Почти половина (47,2%) выявленных нелегальных участников финрынка занимались незаконным кредитованием. 32,8% осуществляли нелегальную деятельность на рынке ценных бумаг, и 20% в этом списке занимают финансовые пирамиды. Если говорить про Челябинскую область, то за последние три-четыре месяца список пополнился псевдоломбардами, комиссионными магазинами, микрокредитной компанией. Все они осуществляли свою деятельность незаконно. То есть злоупотребляли доверием потребителей, выдавали себя за легальных кредиторов. Бывают случаи, когда офисы таких компаний открываются на месте тех, кто прекратил свою деятельность в качестве легального участника финрынка. Кроме того, черные кредиторы могут в целях создания видимости добросовестной работы публиковать на своем сайте сканы лицензий легальных участников. Поэтому мы всегда призываем быть внимательными и до заключения договора проверять, имеет ли право организация оказывать финансовые услуги.

— Есть ли в этом списке финансовые пирамиды, зарегистрированные на территории Челябинской области?

— Компаний с признаками финансовой пирамиды, которые были зарегистрированы именно на территории нашего региона, сейчас в списке нет.

— А как Банк России выявляет компании с признаками нелегальной деятельности? Какие методы использует?

— В этом помогает специальная система мониторинга, в том числе в интернете. Кроме того, информация поступает от граждан или организаций, которые присылают жалобы или обращения в наш адрес. Причем сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке можно не только через интернет-приемную.

На сайте есть форма анонимного информирования — она указана на странице списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Если вы считаете, что в вашем доме работает нелегальный кредитор, то можете сообщить об этом анонимно. Отмечу, что всю полученную информацию Банк России тщательно проверяет.

— Как давно Банк России начал выявлять финансовых мошенников и зачем ему это нужно?

— Три года назад регулятор открыл Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Спецподразделение аккумулирует информацию со всех регионов страны о «черных кредиторах», финансовых пирамидах, лжестраховщиках, нелегальных форекс-дилерах и других мошенниках. Кроме сбора и анализа информации, сотрудники центра определяют типичные признаки мошеннических схем, создают их единую базу данных.

Мы считаем, что такой подход в работе не только позволяет оперативно отслеживать передвижения злоумышленников по регионам, но и помогает находить самих организаторов компаний с признаками нелегальной деятельности. Подчеркну, что в этом направлении мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами.

Дело в том, что присутствие нелегальных организаций не только нарушает права потребителей, но и создает неконкурентные условия для тех, кто работает на финрынке добросовестно.

— Как самому потребителю отличить легального участника финрынка от нелегального? Наверняка есть какие-то общие признаки, по которым можно определить, стоит ли доверять ему деньги?

— Нужно всегда помнить, что профессиональные кредиторы — это банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК и СКПК), ломбарды. То есть они выдают кредиты и займы по лицензии или имеют на это специальное разрешение. Как и где проверить их, мы с вами подробно обсудили в начале беседы. Основной признак финансового мошенничества — обещание «золотых гор». Нелегалы, как правило, заманивают потребителей высокими процентами по вкладам, отсутствием каких-либо рисков, гарантией доходов. Могут предложить якобы помощь людям с плохой кредитной историей. Нелегальный участник рынка может попросить внести деньги в проект сразу же, причем желательно наличными. Или же привести друга, например, за какой-нибудь бонус.

Еще один тип мошенников — псевдопрофессиональные участники финансового рынка, которые активно рекламируют свои услуги по заключению сделок на рынке Форекс. Чтобы обычному человеку выйти на Форекс, нужно заключить договор с посредником, форекс-дилером. В поиске посредника можно нарваться на мошенников, которые просто не вернут деньги.

Мошенническая схема развивается по следующему сценарию: вам предлагают низкие комиссии, различные бонусы, благодаря которым сумма на вашем счете якобы удваивается. Дилер может заключить с клиентом договор через интернет. Но зачастую человек не получает ни прибыль, ни вложенные денежные средства.

— Сейчас в интернете появились различные маркировки, по которым можно определить официальную страницу компании. Что-то подобное есть у участников финансового рынка?

— Да, сайты финансовых организаций в интернете тоже маркируются. Наверняка вы уже встречали на порталах Mail.ru и «Яндекс» специальный значок — синий кружок с галочкой. Он расположен рядом с названием официального интернет-ресурса кредитных и микрокредитных организаций, страховых компаний.

Маркировка информирует о том, что финорганизация находится под надзором Банка России и что ее деятельность регулируется законодательством, которое защищает права и интересы потребителей услуг.

— Какие общественные проекты направлены на повышение финансовой грамотности населения в Челябинской области? Почему это важно?

— Отделение Челябинск совместно с региональными органами власти и учебными заведениями проводят большую работу на территории Челябинской области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ. Сотрудники Отделения проводят мероприятия по финансовой грамотности для различных целевых аудиторий: начиная с финансовых игр для воспитанников детских садов, заканчивая лекциями для пенсионеров.

В этом году уже проведено порядка 60 мероприятий. Отмечу, что особое внимание уделяется обучению педагогических работников. И здесь мы работаем в контакте с Министерством образования и науки Челябинской области, Комитетом по делам образования города Челябинска, Центром развития образования города Челябинска, ведущими вузами региона. Со следующего учебного года преподавание финансовой грамотности во всех российских школах станет обязательным. Хотя и сейчас более 85% российских школ включают финансовую грамотность в учебные планы, и этому, в частности, способствуют онлайн-уроки, организованные Банком России. Мероприятия по повышению финансовой грамотности способствуют развитию у населения практических навыков использования знаний в области финансовой грамотности, что способствует развитию рационального финансового поведения, умению распознавать мошеннические финансовые схемы.