В Челябинской области возобновил работу Ново-Бакальский карьер

На месте производства идет бурение буровзрывных скважин

В Бакале возобновил работу карьер Ново-Бакальский местного рудоуправления. Бурение буровзрывных скважин по восточному борту с юга на север началось с апреля этого года. Сейчас на месте работают буровые установки. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Бакальского рудоуправления. Всего за смену выбуривается не менее десяти скважин по 10 метров каждая.



«Рудник Ново-Бакальский открылся в 1957 году. За всё время его работы было добыто более 60 миллионов тонн рудной массы, в том числе качественных бурых железняков — 11 миллионов тонн и сидерита — 49 миллионов тонн. Более 100 миллионов кубических метров пустой породы перевезено в отвал»,— добавили представители Бакальского рудоуправления.

Отметим, в марте этого года губернатору Челябинской области Алексею Текслеру удалось достичь договоренности о развитии Бакальского рудоуправления с руководством предприятия. Компания начала новый проект по обогащению руд, который подразумевает 50 000 тонн дополнительного производства в год. Также во время визита главы региона была достигнута договоренность о восстановлении обогатительной фабрики рудоуправления.