Минпром региона разрабатывает план по спасению градообразующего предприятия в Бакале

300 сотрудников рудоуправления работают в режиме неполной занятости

Состоялось совещание по решению социальных и финансовых проблем в Бакальском рудоуправлении (БРУ). В нем приняли участие представители областного Минпрома, руководства БРУ, профсоюза рабочих. На градообразующем предприятии Бакала кризисная ситуация. С сентября там 300 человек работают в режиме неполной занятости. Сотни заводчан еще не получили зарплату за ноябрь.

Очередной кризис в БРУ начался из-за снижения спроса на железорудное сырье. Цена на него упала, а на запчасти и расходные материалы — серьезно выросла.

«Около 300 работников находятся в простое с оплатой 2/3 средней заработной платы, так как простой — по вине работодателя. Средняя зарплата сейчас у нас — 32 тысячи рублей, у рабочих — 27 тысяч. И та выплачивалась частями. Режим простоя введен в начале сентября, о чем мы информировали областную трехстороннюю комиссию», — заявила на совещании председатель профсоюзной организации БРУ Анна Белова.

Работодатель заверил, что не собирается проводить сокращений сотрудников. На совещании достигнуты договоренности о взаимодействии БРУ с областным Минпромом: ведомство окажет содействие в поиске потребителей производимой продукции. Стороны договорились о продолжении взаимодействия по улучшению ситуации на предприятии.

«Ситуация в Бакальском рудоуправлении напряженная, но ее возможно решить совместными усилиями социальных партнеров. В ходе совещания все стороны пришли к пониманию, что для этого есть все экономические и правовые инструменты. В рамках социального мониторинга Федерация профсоюзов взяла на контроль выполнение работодателем своих обязательств перед работниками. Их доходы и социальные гарантии должны быть сохранены, а градообразующее производство — благополучно выйти из кризиса», — прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

О возрождении БРУ заговорили в марте 2021 года. Об этом во время рабочего визита в Бакал объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В апреле 2021 года научно-производственное региональное объединение «Урал» начало финансирование проекта по возобновлению производства продукции. В проект было инвестировано около 500 млн рублей. В ноябре была запущена обжиг-обогатительная фабрика. Предприятие начало расширять штат. Однако санкции и ухудшение экономических условий снова вогнали предприятие в кризис.