Челябинские депутаты провели заседание у главного конвейера автозавода «Урал»

Областные парламентарии обсудили вопросы поддержки промышленности и подготовки кадров

Комитет по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области 20 сентября провел выездное заседание на площадке автомобильного завода «Урал» в Миассе. Сотрудники предприятия заверили парламентариев, что стремятся выйти на пиковые мощности производительности, которых завод достигал еще в советский период, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЗСО.



Депутаты осмотрели главный конвейер и музей «Урала», оценили масштабы производства: над выпуском военных и гражданских автомобилей и спецмашин здесь трудятся более 7,5 тысячи сотрудников. Кроме того, парламентариям рассказали о реализации федеральной программы обучения «Профессионалитет». 1 сентября благодаря «Уралу» на базе Миасского машиностроительного колледжа открылся новый кластер — «Машиностроение».

«Автозавод „Урал“ — одно из фундаментальных предприятий региона, сейчас его работа имеет огромное значение, как, кстати, и в годы Великой Отечественной войны. Без этого предприятия трудно представить себе автомобильную промышленность нашей страны, тем более решение каких-то военных вопросов без грузовиков „Урал“ решительно невозможно. Главный конвейер завода — это что-то особенное. Вроде бы автомобили по нему движутся очень медленно, но на экранах мы видим цифру реальной производительности: 72 автомобиля в сутки! То есть темпы производства выросли в разы! И мы понимаем, что это не предел. Производственные показатели вырастут еще, мы увидим не 72 автомобиля в сутки, а 100, а может, и больше. Своей пиковой мощности, показателей конца 1980-х годов, завод еще не достиг, а потребность в „Уралах“ у страны, безусловно, есть», — описал свои впечатления от визита председатель ЗСО Олег Гербер.