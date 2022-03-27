«Ашан» продолжит работать в России

Гендиректор подчеркивает, что французская сеть помогает гражданскому населению

Генеральный директор компании Auchan Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что компания продолжит работать в России. По его словам, она действует исключительно в интересах гражданского населения. Таким образом руководитель сети ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо».

«В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тыс. сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей», — сказал гендиректор.

Гипермаркеты «Ашан» работают в Челябинске в ТРК «Родник» и ТРК «Космос». Магазин также был в Магнитогорске, но закрылся в начале 2021 года.

Ранее еще одна французская компания заявила о продолжении работы на территории России. Деятельность не планирует останавливать сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin. В Челябинске магазин этой фирмы работает в ТРЦ «Алмаз».

Напомним, в начале марта «Ашан» ограничил продажу некоторых товаров в одни руки. Можно купить не более 10 кг сахара, десяти бутылок растительного масла, пяти упаковок муки по 2 кг, трех пачек соли. Кроме того, покупатель может взять не более 10 упаковок макарон или круп.

Также «Ашан» ограничил наценку на ряд социально значимых продуктов питания на 5%. Ретейлер сдержит цены на товары четырех категорий: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».