Главный специалист Челябинскавтодора уличен в получении взятки асфальтом

Стоимость переданного стройматериала оценивается в 3 млн рублей

Сотрудника областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» поймали на взяточничестве. Сумма незаконного дохода оценивается в 3 млн рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, с мая по декабрь текущего года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ получил от директора строительной организации 600 тонн асфальта.

«В обмен специалист предупреждал строителей о возможных проверках испытательной лаборатории, чтобы те успели скрыть нарушение условий гос контрактов. Кроме того, подозреваемый обеспечил исполнителю приемку работ ненадлежащего качества и не соответствующих нормативно-техническим требованиям», — рассказали в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении взяткодателя также возбуждено и расследуется дело.

«В рамках расследования проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, совершивших преступления, подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — добавили в СУ.