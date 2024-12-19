Андрея Пшеницына назначили председателем Контрольно‑счетной палаты Челябинской области

Решение приняли депутаты Законодательного собрания региона

Андрей Пшеницын станет новым председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Решение о назначении его на эту должность приняли депутаты Законодательного собрания региона на 59-м заседании 19 декабря 2024 года. Ранее кандидатуру Андрея Пшеницына поддержал комитет по бюджету и налогам ЗСО, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В статусе министра финансов он завершит работу над бюджетом Челябинской области на предстоящие три года. По данным Заксобрания, квалификационная комиссия Счетной палаты Российской Федерации приняла решение о соответствии кандидатуры Андрея Пшеницына квалификационным требованиям, установленным федеральным законом.

Пост председателя КСП Челябинской области освободился осенью, когда Алексей Лошкин перешел в администрацию города. Затем депутаты Челябинской думы выбрали его мэром. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вносил в Законодательное собрание кандидатуру Андрея Пшеницына на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

С 1999 года он замещал руководящие должности в министерстве финансов, а в 2010 году его возглавил. Андрей Пшеницын удостоен медали «За службу в финансовых органах Российской Федерации». Ведомственная награда вручается работникам со стажем службы не менее 20 лет за эффективную и безупречную работу.