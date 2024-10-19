Глава челябинского Минфина получил медаль за долгую и эффективную службу

Андрея Пшеницына наградили в день его рождения

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын удостоен медали «За службу в финансовых органах Российской Федерации» XX лет. Знак отличия ему вручил замминистра финансов России Павел Кадочников на Московском финансовом форуме, сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

Медаль является ведомственной наградой министерства финансов России и вручается работникам со стажем службы не менее 20 лет за эффективную и безупречную работу.

Значимую награду Андрей Пшеницын получил в день своего рождения — дата проведения форума совпала с личным праздником министра.

«Двойной повод для радости случился: личный и профессиональный. Отрадно получить значимую награду и встретить новый год жизни в столь крепком и сплоченном кругу финансистов всей страны»,— прокомментировал Андрей Пшеницын.