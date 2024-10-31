Заксобрание единогласно поддержало кандидатуру Пшеницына на пост председателя КСП Челябинской области

Окончательное решение будет принято в декабре

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно поддержали кандидатуру министра финансов Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты региона. Напомним, накануне с таким предложением выступил губернатор Алексей Текслер.

Председатель Заксобрания Олег Гербер подчеркнул, что сегодняшнее решение депутатов — лишь первый шаг на пути к назначению нового председателя КСП.

«После получения заключения Счетной палаты РФ Законодательное собрание рассмотрит вопрос назначения Андрея Пшеницына на должность председателя региональной КСП. С учетом всех сроков это произойдет не ранее декабря. Таким образом, Андрей Вадимович полноценно в своем текущем статусе министра финансов продолжит и завершит работу над бюджетом Челябинской области на предстоящие три года», — разъяснил спикер процедурные вопросы.