Андрей Косилов остановил производство мяса птицы на «Среднеуральской» фабрике

С предприятия уволились 70% сотрудников

Группа «Равис» остановила производство мяса птицы на птицефабрике «Среднеуральская» в Свердловской области. Это сделано из-за того, что предприятию запретили сбрасывать стоки на городские очистные сооружения. Более 600 сотрудников из 870 уволились по собственному желанию. Об этом ИА «Первое областное» рассказал учредитель Андрей Косилов.

Предприятие было вынуждено возить бройлеров из Свердловской области в Челябинск, потому что из-за запрета на слив стоков нельзя было проводить убой птицы. Затраты на логистику делали работу нерентабельной. На птицефабрике «Среднеуральская» оставили маточное стадо. Также пока работает цех по переработке мяса, производится племенное яйцо. По словам Андрея Косилова, завод оказался в бедственном положении из-за противодействия властей Свердловской области.

«Сначала нас позвали, мы вложили туда огромные деньги, а потом они сделали все, чтобы мы не смогли даже эти деньги вернуть. Людей мы не сокращали, люди уволились, видя, что предприятие лишено перспективы, видя отношение, которое к предприятию сложилось в области. Мы вкладывали деньги, создавали рабочие места. Я оправдываться не собираюсь. Мы вложили туда 1,5 млрд рублей. Ни копейки из этих денег мы не вернули. Мы десятки миллионов рублей теряли ежемесячно», — комментирует Андрей Косилов.

Как сообщалось ранее, власти Свердловской области предложили Андрею Косилову перенести птицефабрику «Среднеуральская» подальше от населенных пунктов. Андрей Косилов заявлял, что это потребует от 4 до 5 млрд руб. В 2019 году Свердловский арбитражный суд запретил «Среднеуральской» сливать стоки на очистные сооружения ООО «Тепловодоканал». Решение было принято, потому что производительность агрегатов ниже фактического среднесуточного объема принимаемых коммунальных стоков.

Заявления о том, что «Среднеуральская» птицефабрика работает без соблюдения природоохранного законодательства и с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, звучат уже несколько лет. В 2020 году предприятие обвиняли в загрязнении сточными водами окружающей среды, требовали возместить ущерб, причиненный природе. Вместе с этим министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области отказалось передать в собственность птицефабрике земельный участок, на котором расположено пометохранилище. Среди причин — намерение предприятия взять большую площадь, чем занимает объект, а также расположение рядом лесничества.