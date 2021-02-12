В Челябинской области установили величину прожиточного минимума на 2021 год

Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2021 год. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“, Законом Челябинской области „Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области“ постановляю: установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2021 год: на душу населения — 11 430 рублей»,— говорится в документе.

Что касается основных социально-демографических групп, то для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2021 году составляет 12 247 рублей, для пенсионеров — 9 794 рубля, для детей — 11 965 рублей.

Также в документе сообщается, что постановление распространяет свое действие с 1 января 2021 года.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год и рассчитывается по новой методике, согласно которой сумма во всех регионах на переходный 2021 год устанавливается в размере не ниже уровня второго квартала прошлого года, а с 2022 будет рассчитываться с учетом коэффициентов региональной дифференциации, которые утвердит Правительство Российской Федерации.