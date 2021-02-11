Гол защитника «Металлурга» Артема Минулина помог сборной Росии обыграть Финляндию

Хоккеист отличился броском от синей линии

Шайба защитника магнитогорского «Металлурга» Артема Минулина помогла сборной России по хоккею одержать первую победу на третьем этапе Евротура. «Красная машина» проводила матч против сборной Финляндии. Встреча закончилась победой россиян со счетом 3:2.



Гол Артема Минулина стал для сборной России первым в прошедшем матче. Защитник отличился на 13-й минуте первого периода броском от синей линии. Ассистентами в шайбе хоккеиста «Металлурга» выступили Иван Чехович и Дамир Жафяров.

Меньше чем через три минуты россияне забросили вторую шайбу. На этот раз отличился Иван Чехович, а ассистентами выступили Дамир Жафяров и Сергей Зборовский. Во втором периоде Ере Иннала сократил отставание «Суоми», однако затем Владимир Бутузов вновь увеличил отрыв до двух шайб. Второй гол в ворота сборной России влетел за 32 секунды до конца игры. Отличился Юусу Пуустинен.

В матче против сборной Финляндии играл форвард «Трактора» Виталий Кравцов, однако он не набрал очков. Отметим, эта победа стала для сборной России седьмой подряд на Евротуре. Следующую игру «Красная машина» проведет в субботу, 13 февраля. Сборная России встретится с командой Швеции.