Алексей Текслер во главе делегации Челябинской области начал работу на ПМЭФ-2025

В рабочей программе региона более 50 мероприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во главе делегации от региона начал работу на ПМЭФ-2025, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году тема Петербургского международного экономического форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

В рабочей программе Алексея Текслера и южноуральской делегации более 50 мероприятий: заключение соглашений с инвесторами, федеральными и региональными компаниями, регионами России, встречи и переговоры, участие в панельных дискуссиях.

«У нас обширная программа, самое главное — это, конечно, встреча с инвесторами, подписание соглашений. Много планов и интересных проектов», — сказал Алексей Текслер.

Вместе с губернатором Челябинскую область представляют крупнейшие предприятия региона.

Ранее рассказывали и показывали, как выглядит южноуралський стенд на ПМЭФ-2025 — пятиметровые титаны, 3D-визуализация основных отраслей экономики Челябинской области, роботы, играющие в шахматы.

Южный Урал также попал на интерактивную карту регионов России.