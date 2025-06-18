Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во главе делегации от региона начал работу на ПМЭФ-2025, передает корреспондент ИА «Первое областное».
В этом году тема Петербургского международного экономического форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
В рабочей программе Алексея Текслера и южноуральской делегации более 50 мероприятий: заключение соглашений с инвесторами, федеральными и региональными компаниями, регионами России, встречи и переговоры, участие в панельных дискуссиях.
«У нас обширная программа, самое главное — это, конечно, встреча с инвесторами, подписание соглашений. Много планов и интересных проектов», — сказал Алексей Текслер.
Вместе с губернатором Челябинскую область представляют крупнейшие предприятия региона.
Ранее рассказывали и показывали, как выглядит южноуралський стенд на ПМЭФ-2025 — пятиметровые титаны, 3D-визуализация основных отраслей экономики Челябинской области, роботы, играющие в шахматы.
Южный Урал также попал на интерактивную карту регионов России.