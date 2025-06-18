В Челябинске бастовавшие водители маршрутки № 91 будут уволены

Перевозчик прокомментировал ситуацию

Сегодня, 18 июня, в областной столице десятки автобусов № 91 не вышли на маршрут. Водители начали бастовать из-за новой схемы движения, согласно которой им теперь необходимо заезжать в район пляжа, сообщает сайт Bfm74.

Горожане не смогли вовремя добраться на работу, а перевозчик пообещал уволить водителей, которые не вышли на рейс. Маршрут № 91 — регулируемый, поэтому сотрудники должны соблюдать свои обязательства.

«Были многочисленные просьбы жителей и пассажиров, чтобы маршрут заезжал в обе стороны на Солнечный берег. Были внесены изменения в схему движения маршрута. Мы должны заезжать с северо-запада в Ленинский район, из Ленинского района на северо-запад в обе стороны», — пояснил сайту Bfm74 ситуацию директор «Челтрансхолдинга», председатель Ассоциации перевозчиков Челябинска Александр Исаев.

Водителям нововведения не понравились, и они выдвинули свои условия, что заезжать в одну из сторон не будут. На маршруте сегодня работало всего 15 автобусов. Перевозчик сообщил, что в ближайшие дни будет «наведен порядок».



