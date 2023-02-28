Узбекистан представит свою товарно-сырьевую биржу в Челябинске

Южноуральский бизнес сможет найти партнеров в республике через электронную площадку

В грядущий четверг, 2 марта, в Челябинске пройдет презентация Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, с помощью которой представители регионального бизнеса смогут найти партнеров в этой стране. Как сообщили в региональном минсельхозе, об этом стало известно после посещения Узбекистана южноуральской делегацией под руководством вице-губернатора Сергея Сушкова.

В ходе целого ряда встреч было определено, что узебкистанские коллеги нанесут ответный визит в Челябинск, где на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты представят свою товарно-сырьевую биржу. Электронная площадка позволит российским компаниям найти новых партнеров, поэтому на это мероприятие пригласили представителей торговых, агропромышленных, брокерских и логистических организаций.

«Важно находить общие интересы для взаимовыгодного сотрудничества. Мы со своей стороны готовы поддержать любые начинания», — заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов во время встречи с Сергеем Сушковым.

Кроме того, в ходе рабочей поездки удалось провести переговоры с крупным республиканскими компаниями: они готовы поставлять овощи и плоды в свежем, сушеном и замороженном виде, а также могут вырастить продукцию под заказ по фьючерсному договору. Соответствующую информацию областной минсельхоз уже направил в адрес торговых сетей.

«Одна из наших целей — найти партнёров в Узбекистане и выйти на местный рынок. У нас есть собственная торговая сеть, которая предоставляет потребителям в том числе овощи и фрукты. Рынок и товары, которые производятся в Узбекистане, для нас очень интересны», — заявил гендиректор компании Ситно, участник челябинской делегации Павел Журавский.

Он подчеркнул, что наш регион граничит с Казахстаном, что дает преимущество в сфере логистики.

Кстати, в конце января в Челябинской области стали резко дорожать огурцы, причем цена могла доходить аж до 999 рублей за килограмм. Причиной тому стали заморозки в странах Средней Азии и сезонность, поскольку у производителей вырастают затраты на выращивание этого овоща. Сегодня стало известно, что средняя цена снизилась до 129 рублей за килограмм, причем овощи поступают без перебоев.