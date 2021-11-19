Алексей Текслер предложил оптимизировать систему градостроительной документации

Вместо генпланов можно использовать мастер-планы

В Москве состоялся семинар-совещание, где обсуждали стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента — секретарь Государственного совета Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин. Также на совещании были главы субъектов Российской Федерации, кураторы строительной отрасли регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Среди участников был и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Южного Урала отметил, что необходимо упростить согласование инвесторами проектов строительства различных объектов.

«Мы предлагаем оптимизировать систему градостроительных документов — возможно, ряд из этих документов, например генпланы, которые иногда по году-полтора меняются. Ввести новые документы, такие как мастер-планы, которые были бы более гибкими, более информативными, цифровыми», — заявил Алексей Текслер.





Марат Хуснуллин в своем докладе высоко оценил формат семинара-совещания для взаимодействия федеральной и региональной власти. Правительство РФ может получать обратную связь при разработке стратегии развития строительной отрасли как на ближайшие годы, так и на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Вице-премьер отметил, что «каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию стратегии развития стройотрасли и ЖКХ».