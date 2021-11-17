Алексей Текслер выступил на межрегиональном форуме сотрудничества России и Узбекистана

Глава региона отметил важность двустороннего сотрудничества стран

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на пленарном заседании II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с докладом. Заседание проходило в Москве, южноуральская делегация во главе с руководителем региона принимала участие дистанционно, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялись приветственными вступительными словами и отметили прорывные результаты двустороннего сотрудничества.

Алексей Текслер в своем выступлении отметил большое значение взаимодействия Южного Урала с регионами Узбекистана и сообщил, что деловые контакты активно развиваются даже в период пандемии.

«Республика Узбекистан — крупнейший потребитель продукции среди стран СНГ. Спросом пользуются наши автомобили „Урал“, самоходная техника, нефтегазовое оборудование, макаронные изделия, мука и многое другое. Предприятия Росатома, расположенные в Челябинской области, принимают участие в проекте строительства атомной электростанции в Узбекистане. Отдельное перспективное направление сотрудничества, в том числе межрегионального, — это туризм», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно губернатор рассказал о сотрудничестве стран в сфере образования: сейчас действуют соглашения между вузами Узбекистана и Южного Урала.

Сейчас Челябинская область вышла на первое место по экспорту в Республику Узбекистан. Но, как комментирует глава региона, потенциал к сотрудничеству намного выше.

Также Южный Урал стал инициатором Форума глав регионов стран ШОС, который в сентябре этого года во второй раз прошел в Челябинске.

Губернатор предложил провести следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который будет проходить на территории России, в Челябинске.

Напомним, также в рамках форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.