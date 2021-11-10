Алексей Текслер поручил жестко реагировать на недоработки управляющих компаний

Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 10 ноября, провел рабочую встречу с Юлией Сударенко. Вместе с уполномоченным по правам человека они обсудили проблемы, с которыми обращаются южноуральцы.

По словам Сударенко, число обращений не увеличилось по сравнению с прошлым годом, а в некоторых сферах даже уменьшилось. Несмотря на пандемию, снизилось количество обращений в сфере здравоохранения. Но участились обращения, связанные с соблюдением социальных прав, в том числе в сфере услуг ЖКХ.

«Очень много жалоб на управляющие компании, на недобросовестное исполнение обязательств по договору. Также проблем много у жителей с капремонтами, такая ситуация не только в нашем регионе, но и по всей стране. Именно поэтому на координационном совете уполномоченных, который состоится через две недели в Москве, будут рассматриваться проблемы в сфере ЖКХ», — поделилась Юлия Сударенко.

Губернатор отметил, что есть вопросы к системе Госжилинспекции, необходим контроль качества оказанных услуг.

«Этот вид деятельности подлежит лицензированию. По жалобам, о которых вы говорили, поручу Минстрою совместно с вами разобраться. У нас ряд многоквартирных домов вообще не обеспечены управлением. Как один из вариантов решения проблемы — это создание муниципальных управляющих структур (такая задача муниципалитетам поставлена) для того, чтобы подхватывать не только проблемные дома, но чтобы весь процесс был более управляемым, контролируемым, чтобы была ответственность. На недоработку управляющих компаний (в тех случаях, когда это превращается просто в заработок без оказания качественных услуг) надо жестко реагировать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор и омбудсмен обсудили вопросы, связанные с поддержкой незащищенных категорий граждан. Юлия Сударенко затронула проблему ресоциализации осужденных.

«Сегодня в исправительных колониях содержится более 11 тысяч осужденных. Ресоциализация должна им помочь после отбытия наказания трудоустроиться, адаптироваться в жизни», — рассказала Юлия Сударенко.

Сейчас при поддержке ГУФСИН, ГУ МВД и Минсоца региона идет подготовка закона Челябинской области о ресоциализации. Задача — сделать так, чтобы этот закон был не декларативным, а работал.

Также Юлия Сударенко рассказала главе региона об итогах всероссийского кинофестиваля «Надежда», который проводится среди осужденных, и поделилась планами работы на предстоящий период.