В Кыштыме в два раза увеличили бюджет на благоустройство

Почти 32 миллиона рублей городу выделят по решению губернатора Алексея Текслера

Кыштым в 2024 году получит почти 32 миллиона рублей на проекты инициативного бюджетирования. Это в два раза больше, чем в этом году. В городской администрации пояснили, что такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Деньги направят на проекты, которые предложат жители.

В Кыштыме уже открыли прием заявок от жителей. Горожане смогут предложить проекты благоустройства конкретных территорий. В числе приоритетных направлений: создание условий для развития спорта, обустройство объектов социальной и дорожной инфраструктуры. На это городу из областного бюджета направят 31,8 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году кыштымцы заявили 56 проектов. Из областного бюджета на их реализацию тогда выделили 16,5 миллиона рублей.

Инициативные кыштымцы могут предложить свои идеи до 31 октября. Для этого нужно провести собрание заинтересованных граждан и получить их поддержку.

«С предложением о внесении проекта может выйти инициативная группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста. Затем требуется разработать проект и подать заявку в администрацию Кыштымского городского округа. Выбор проектов осуществляется на конкурсной основе», — пояснила начальник отдела управления проектами администрации Кыштымского городского округа Анастасия Онищенко.

Напомним, с 10 октября власти Челябинска также начали принимать от горожан инициативные проекты для благоустройства в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в следующем году на проведение программы инициативного бюджетирования во всей Челябинской области выделят 2 миллиарда 250 миллионов рублей.