Алексей Текслер поздравил работников НПО «Электромашина» с 90‑летием предприятия

Производство перенесли на Южный Урал из Москвы

Сегодня, 9 августа, научно-производственному объединению «Электромашина» в Челябинске исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников предприятия и подчеркнул, что оно играет особую роль в истории региона.

«Предприятие стало детищем индустриализации, начав свою деятельность в Москве в 1934 году. С началом Великой Отечественной войны завод и конструкторское бюро были эвакуированы на Южный Урал. Коллектив „Электромашины“ внес свой вклад в победу над врагом, стал частью единого и мощного военно-промышленного комплекса региона»,— сказал губернатор.

Сейчас, по словам Алексея Текслера, новое поколение машиностроителей успешно продолжает дело, начатое их героическими предшественниками, а также выполняет стратегические государственные заказы.

Глава региона пожелал сотрудникам предприятия успехов в достижении намеченных планов, добра и благополучия.

На протяжении 90 лет сотрудники НПО «Электромашина» разрабатывают и производят самое разное оборудование, начиная от электродвигателей и заканчивая различными системами для железной дороги.