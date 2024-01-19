Алексей Текслер обсудил развитие внешней торговли с помощником президента Игорем Левитиным

Губернатор провел заседание рабочей группы перед президиумом Госсовета РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил развитие внешней торговли с помощником президента России, секретарем Госсовета РФ Игорем Левитиным, генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, представителями субъектов РФ и органов власти. Соответствующей теме будет посвящено заседание президиума Госсовета РФ. Глава региона собрал заседание рабочей группы по подготовке к президиуму, передает пресс-служба правительства области.

Рабочая группа собралась, чтобы совместно с Российским экспортным центром обсудить темы президиума, открыл заседание Игорь Левитин.

«Это вопрос поддержки экспорта. Тема актуальная, за последние годы произошли настолько принципиальные изменения в географии экспорта, в международной кооперации, в логистике. Россия председательствует в БРИКСе, поэтому возможно вынести эти вопросы на страны-партнеры. Кроме того, правительство готовит целый ряд новых нацпроектов. И сегодня рассмотрим роль субъектов РФ во внешней торговле. Надо посмотреть, насколько выгодно субъектам вообще развитие экспортных предприятий», — пояснил помощник президента.

Алексей Текслер — руководитель рабочей группы, он отметил, что экспорт — важная составляющая экономики страны.

«Если мы экспортируем товары, мы уверены, что это лучшие товары, если экспортируем технологии — это мягкая сила и развитие нашей страны во многих аспектах. Когда мы говорим о суверенитете — финансовом, технологическом, мы не говорим об изоляции, поэтому тема экспорта во всех смыслах сегодня является и драйвером развития регионов», — пояснил Алексей Текслер.

По словам губернатора, успешность региона во многом характеризует несырьевой, неэнергетический экспорт. Он дает возможность реализовать на внешних рынках объем продукции, который не реализован внутри страны, увеличив финансово-экономические показатели.



Напомним, накануне Алексей Текслер обсудил с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым промышленный потенциал Челябинской области.