Алексей Текслер вошел в топ‑10 лучших губернаторов России — 2023

Телеграм-канал о региональной политике «16 негритят» составил рейтинг глав

Глава Челябинской области Алексей Текслер занял 6‑ю строчку в рейтинге губернаторов по итогам 2023 года. Топ-10 лучших глав регионов составил телеграм-канал «16 негритят». Аналитики считают, что губернаторский корпус на сегодняшний день — один из сильнейших за всю новейшую историю России.

Алексей Текслер в топ-10 занял шестую строчку, обогнав глав Московской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев. Первое место в рейтинге занял глава Москвы Сергей Собянин, за ним — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На третьем месте — глава Приморского края Олег Кожемяко. Четвертое и пятое место — за Дмитрием Махониным (Пермский край) и Вячеславом Гладковым (Белгородская область) соответственно.

Алексея Текслера эксперты крупнейшего телеграм-канала о региональной политике назвали самым активным из губернаторов на Урале.

«Смог сдвинуть с мертвой точки решение экологических проблем, занимается активно расчисткой управленческой поляны, активной борьбой с коррупцией. В Госсовете отстаивает интересы не только Челябинской области, но и других регионов в экономических вопросах», — прокомментировали эксперты.