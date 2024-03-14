Алексей Текслер обсудил развитие Ашинского метзавода с гендиректором Константином Бакиным

Реконструкция стана предприятия позволит увеличить выпуск высокотехнологичной продукции

ПАО «Ашинский металлургический завод» в ближайшее время приступит к реконструкции листопрокатного стана, позволяющей увеличить выпуск высокотехнологичной продукции. Планы развития предприятия губернатор Алексей Текслер обсудил с генеральным директором Ашинского метзавода Константином Бакиным, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





«Градообразующее предприятие выпускает ряд спецсплавов и изделий, необходимых для народного хозяйства и нужд оборонно-промышленного комплекса. Знаю, что планируется уже в ближайшее время реализовать крупный инвестиционный проект по реконструкции листопрокатного стана с увеличением мощности производства. Но мы понимаем, что за любым производством стоят люди. Сегодня кадры — это самая серьезная задача, которая стоит перед всеми нами», — считает Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что эту задачу в своем послании обозначил президент страны. Для ее реализации будет запущен новый национальный проект «Кадры».

«С одной стороны, речь идет о заработной плате, с другой — о развитии молодых кадров. Мы уже определили задачи совместной работы с ашинским колледжем, договорились о том, что вместе будем вкладывать в инфраструктуру и участвовать в проекте „Профессионалитет“, который и призван закреплять промышленные кадры на предприятиях», — отметил губернатор.





Тем временем на металлургическом заводе в Аше не только отмечают рост объемов заказов от предприятий машиностроительной отрасли, но и фиксируют изменение структуры заказов в сторону высокотехнологичной продукции.

«Это радует и рождает новые вызовы, требует обновления производственной базы. Без модернизации технологических линий мы не сможем соответствовать запросам развивающихся процессов в современной российской экономике. Наш проект по реконструкции листопрокатного стана № 1 приведет не только к увеличению объемов выпуска, он нацелен на изменение структуры выпускаемой продукции в пользу высокотехнологичной. Отмечу, что у нас работает три листопрокатных цеха, поэтому проектов еще много, но пока они в стадии формулирования технического задания, обсуждения концепции. Мы планируем в ближайшие годы усиливать инвестиционную деятельность», — уточнил Константин Бакин.

Руководитель предприятия согласился с губернатором, что главной задачей в реализации этих процессов является укомплектованность кадрами. В планах руководства метзавода построить новое комфортабельное общежитие для студентов. Также планируется обновление производственной базы, учебных корпусов и спортивных сооружений. Кроме этого, предприятие ведет активное строительство домов в Аше, что позволяет решить жилищные вопросы сотрудников.

«Аша, Сим, Миньяр — эти города возникали и развивались как часть большого демидовского пояса. Сегодня они работают на благо нашей страны. Важно заниматься социальными проектами, инвестировать в людей, делать это вместе с промышленными инвестициями, развитием производства»,— резюмировал Алексей Текслер.

В завершение встречи в присутствии главы региона состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и ПАО «Ашинский металлургический завод». Подписи в документе поставили министр Павел Рыжий и руководитель завода.





Меморандум предусматривает сотрудничество, направленное на развитие промышленного потенциала Челябинской области, региональной, межрегиональной и международной кооперации, а также решение вопросов кадрового потенциала и повышения квалификации специалистов.