В Ашинском районе за два года построят новую больницу с поликлиникой

Долгожданный объект появится в Миньяре

Во время сегодняшней поездки в Ашинский район губернатор Алексей Текслер уделил особое внимание местному здравоохранению. В частности, он посетил Миньяр, где в 2024—25 годах в рамках областной программы модернизации первичного медицинского звена запланировано строительство новой больницы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Прежнее здание находится в аварийном состоянии. Его проблемой этим летом занималась первый вице-губернатор Ирина Гехт. После ее визита в Миньяр стало известно о строительстве нового стационара. В настоящее время речь идет о полноценной больнице со взрослой и детской поликлиникой. Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения Елена Недочукова, трехэтажное здание площадью более 4,7 тыс. кв. м будет построено на улице Ленина, рядом со школой № 4. Кроме того, уже запланировано строительство онкологического центра в Аше.

Губернатор подчеркнул, что в обращениях, собранных им в соцсетях перед поездкой, проблема здравоохранения стояла на первом месте. Власти к этим просьбам прислушались. По госпрограмме «Развитие здравоохранения Челябинской области» в районной больнице в Симе за три года проведен ремонт гинекологического, хирургического отделений, отделения анестезиологии-реанимации круглосуточного стационара, на следующий год запланирован ремонт детской поликлиники.

Сейчас в больнице на 86 коек — 23 доктора и 176 медсестер. По словам главврача Рената Забирова, специалистами широкого профиля медучреждение обеспечено. Есть потребность в хирургах, но содержать еще нескольких специалистов тяжело: слишком маленькая получится у них зарплата.

Кадровый вопрос для местного здравоохранения вообще больной. Недалеко Уфа, большой город с широкими возможностями, и молодых специалистов квартирами особо и не удержишь.

«Мы работаем над этим, особенно над тем, чтобы люди получали профессиональный трамплин, имели возможность повышать квалификацию. Эту систему надо дошлифовать! Нужно также знать своих целевиков, работать с ними, с их родителями», — заявил Текслер.