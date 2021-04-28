Администрация Челябинска направит 285 млн рублей на строительство дома для сирот

Жилье планируется сдать в 2022 году

В Челябинске подвели итоги аукциона на приобретение благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для переселения из аварийного жилищного фонда. Единственным участником и победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик «Строительная компания Икар». Заявка организации признана соответствующей требованиям конкурса, однако сами торги объявлены не состоявшимися из-за недостаточного количества участников. Информация опубликована на сайте госзакупок.



Компания «Икар» получит 284,8 млн рублей — начальную цену контракта. Средства направят из бюджета Челябинска. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства городской администрации.



Согласно техническому заданию застройщик должен будет передать муниципалитету 243 квартиры. Из них 126 однокомнатных (площадью от 32,15 кв. м до 46,37 кв. м), 80 студий (по 24,64 кв. м), 22 двухкомнатные (от 45,23 кв. м до 76,42 кв. м) и 15 трехкомнатных (от 76,42 кв. м до 77,33 кв. м). В квартирах должны быть установлены плиты для приготовления пищи, сантехника, выключатели, розетки и приборы учета, межкомнатные двери. Также перед сдачей необходимо выполнить отделку помещений. Сроки передачи благоустроенных квартир — не позднее 1 июня 2022 года.



Отметим, что в Челябинске в 2014—2020 годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 744 жилых помещения специализированного жилищного фонда.



По данным базы «СБИС», ООО Специализированный застройщик «Строительная компания Икар» зарегистрировано в 2018 году в Челябинске. Учредителем этой организации и ряда других строительных и торговых компаний является ООО «Специализированный застройщик Икар». В 2020—2021 годах СК подавала заявки на шесть аукционов, победив во всех из них в качестве единственного участника. Застройщик получил пять контрактов на передачу квартир для детей-сирот и один на передачу помещения для детского сада. Общая сумма договоров — более 951 млн рублей. Отметим, что в Челябинске «Икар» построил жилые комплексы «Территория» (улица Овчинникова), «Вместе» (улица Дмитрия Неаполитанова), «Восход» (улица 2-я Эльтонская), «Дом на Бажова» (улица Подольская) и «ДомА» (перекресток улиц Колсанова и Омской).