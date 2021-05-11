Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на разработку проекта для возведения жилого дома в границах улиц Хохрякова и Кулибина в Тракторозаводском районе на участке площадью 8,1 тыс. кв. м (за автомастерскими). Объект предназначен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Единственным участником торгов и победителем стало ООО «Евросервис». Организация предложила разработать проект жилого дома за 2,5 млн рублей при начальной цене контракта 3 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинска в рамках муниципальной программы по капитальному строительству.
Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет подготовить документацию для возведения 10-этажного жилого дома 97-й серии, состоящего из пяти блок-секций. Общая проектируемая площадь (без учета лоджии или балкона) для граждан, переселяющихся из аварийного жилищного фонда Челябинска, должна составлять не менее 3,2 тыс. кв. м. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо предусмотреть не менее 170 однокомнатных квартир общей площадью (без учета лоджии или балкона) от 30 до 33 кв. м.
Выполнить проектные работы и получить положительное заключение государственной экспертизы подрядчику следует в течение 130 рабочих дней с момента подписания контракта, но не позднее 30 ноября этого года. Возводить жилое здание будут в два этапа. Срок строительства определится на основе проекта.
По данным базы «СБИС», ООО «Евросервис» зарегистрировано в 2008 году в Челябинске. Фирма включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири, ассоциации «Центризыскания» и «Проектный портал». В 2020 году получила 26,3 млн рублей чистой прибыли. «Евросервис» участвовал в 436 аукционах, победив в 87 из них. Общая сумма контрактов — 155 млн рублей. Компания выполняла проектные работы и оценку технического состояния зданий в Челябинской, Свердловской, Архангельской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
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