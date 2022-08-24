777 млн рублей направят на реконструкцию одного из цехов ЧТЗ

Модернизацию проведут без остановки производства

Производство дизельных двигателей на Челябинском тракторном заводе ждет модернизация. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (в нее входит ЧТЗ) ищет подрядчика для проведения реконструкции и технического перевооружения цеха нагнетателей, открытого в 1974 году. На работы готовы направить 777,85 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

«Источник финансирования — собственные средства. Основание — государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011—2020 годы». Комплекс работ предусматривает выполнение общестроительных, строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с архитектурными, техническими и технологическими решениями. Разработчик проектной документации — проектный институт «Тагилтрансмашпроект», входящий в состав АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“», — сказано в конкурсной документации.

Заявки от подрядных организаций «Уралвагонзавод» собирает до 2 сентября. Выбрать исполнителя для проведения реконструкции и технического перевооружения ЧТЗ планируется 6 сентября. Провести модернизацию производства дизельных двигателей нужно будет в срок с 1 октября этого года до 30 сентября 2023-го. Подрядчику предстоит работать на режимном предприятии и в стесненных условиях. Останавливать производство на время ремонтов не будут.





«Проект по реконструкции и техническому перевооружению производства двигателей на ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ имеет большое значение для реализации задач государственного оборонного заказа — завод является основным предприятием-изготовителем дизельных двигателей для отечественной бронетанковой техники. Планом модернизации предусмотрена реконструкция производственных площадок, а также дооснащение цехов новым оборудованием», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧТЗ.

Напомним, что в июне этого года «ЧТЗ-Уралтрак» и «Тракторные заводы» создали «Производственную компанию „Челябинский тракторный завод“». На новой площадке продолжат собирать существующие модели ЧТЗ — легкие и средние бульдозеры и гусеничные трубоукладчики. Вместе с этим начнется освоение новых видов машин. До конца текущего года планируется выпустить около 120 единиц востребованной дорожно-строительной техники под брендом «ЧТЗ».

Сам Челябинский тракторный завод сосредоточится на выполнении гособоронзаказа. В формате полного производственного цикла предприятие продолжит выпускать дизельные двигатели и запасные части к ним. Эти изделия используются в том числе при производстве танков «Прорыв».