Челябинский тракторный завод создал совместное предприятие с федеральным концерном

На производстве создадут новые рабочие места

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и руководителем концерна «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым. Речь шла о создании совместного предприятия Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») и «Тракторных заводов» (объединяет Алтайский моторостроительный завод, «Промтрактор», КАВАЗ, Волжский комбайновый завод). Предприятие будет выпускать востребованную дорожно-строительную технику. Это позволит загрузить производственные мощности предприятия и создать новые рабочие места, сообщает пресс-служба областного правительства.

Для управления новым предприятием создано ООО «Производственная компания „Челябинский тракторный завод“». Учредителями выступили технопарк «Тракторозаводский» и ООО «Русский трактор» (входит в концерн «Тракторные заводы»). 10% совместного предприятия принадлежат правительству Челябинской области. Генеральным директором стал Андрей Водопьянов.

Предприятие будет выпускать гражданскую продукцию, а ЧТЗ сосредоточится на выполнении гособоронзаказа.

«„ЧТЗ-Уралтрак“ — не просто один из символов Южного Урала, а производитель продукции, необходимой в нефтегазовой, горнорудной, строительной, лесной и многих других отраслях промышленности. В новых условиях повысился спрос российских потребителей на качественную дорожно-строительную технику различных модификаций отечественного производства. Уверен, что объединение усилий таких крупных компаний удовлетворит растущие потребности рынка. Также важно, что динамичное развитие челябинской производственной площадки позволит сохранить коллектив и будет способствовать созданию в области новых рабочих мест», — прокомментировал создание совместного предприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов подтвердил намерения корпорации по выполнению социальных обязательств и сохранению трудового коллектива ЧТЗ.





В ходе встречи Андрей Водопьянов доложил об опыте по реализации аналогичного проекта — реструктуризации концерна «Тракторные заводы».

«Благодаря выбранной стратегии нам удалось сохранить все компетенции и трудовой коллектив. Работникам концерна была обеспечена не только своевременная выплата заработанной платы, но и ее рост на 40%. Была снижена социальная напряженность, увеличились налоговые отчисления. По сравнению с 2018 годом сумма отчислений выросла на 220%, в 2022 году прогнозируется рост этого показателя до 310%. Годовой объем товарооборота с 2018 года вырос в три раза», — отметил Андрей Водопьянов.

По словам экономиста Сергея Гордеева, увеличение производства гражданской техники позволит улучшить экономику ЧТЗ. После введения санкций с рынка строительной техники ушли иностранные производители. Эту нишу могут занять российские предприятия. Наиболее перспективным может стать выпуск тяжелых бульдозеров, аналогов Caterpillar и Komatsu.

«ЧТЗ традиционно специализируется на выпуске средних бульдозеров в 10 тонн. На эти машины есть стабильный спрос. Однако есть перспективы по производству более тяжелых бульдозеров. Понятно, что для выпуска 15—25-тонных агрегатов нужно переориентировать производство полностью», — говорит Сергей Гордеев.

Социальный эффект от запуска нового производства может быть накопительным, считает эксперт. Новые рабочие места появятся не только на самом предприятии, но и в смежных сферах — в добывающей промышленности, в металлургии, в газовой сфере.

«Сейчас в рамках модернизации машиностроительных производств внедряют станки с ЧПУ. На заводах становится больше высокопроизводительных рабочих мест. Работа требует более высокой квалификации, она более высокооплачиваемая. Кроме того, загрузка производства даст работу сотрудникам в других смежных отраслях — добывающей промышленности, в металлургии, в газораспределении», — считает Сергей Гордеев.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в «Ростехе», завод также прорабатывает создание совместного предприятия с «Трансмашхолдингом» для выпуска тракторной техники.