Танки «Прорыв» с двигателями ЧТЗ отправили в российские войска

Модель имеет исключительную надежность и требует минимального техобслуживания

«Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила отправил Минобороны России эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба предприятия. Все боевые машины оснащены дизельными двигателями производства «ЧТЗ-Уралтрак» (оба предприятия в составе концерна «Уралвагонзавод» входят в Ростех).

Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (также входит в «Уралвагонзавод»), он является самым совершенным в семействе Т-90. Опытно-конструкторская работа велась под шифром «Прорыв» — это название и закрепилось за машиной. В танковые войска она поставляется с 2020 года. В 2020—2022 годах Т-90М участвовал в парадах Победы на Красной площади в Москве.

ЧТЗ, куда в годы Великой Отечественной войны эвакуировали из Харькова производство дизельных двигателей, единственный в стране до сих пор выпускает это оборудование. В танках Т-90М установлены двигатели В-92С2.

«Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха, обеспечивает дизельный двигатель В-92С2 мощностью 1130 лошадиных сил производства ООО „ЧТЗ-Уралтрак“. Напомним, что сегодня ЧТЗ является основным заводом-изготовителем дизельных танковых двигателей. Ими оснащается большая часть бронетанковой техники Минобороны РФ — танки Т-72, Т-90 „Прорыв“, Т-14 „Армата“, БМПТ, самоходные артиллерийские установки „Акация“, „Мста“, „Коалиция“ и другие», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

«Прорыв» имеет боевой башенный модуль с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой. Благодаря этому можно применять новые боеприпасы, в том числе управляемые ракеты и осколочно-фугасные снаряды. Атаковать противника танк способен на дальности до 5 км, в том числе и на ходу.





Танк Т-90М, по данным производителей, наиболее приспособлен к современным боям. Это достигается благодаря полной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем. Сочетание высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток, в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Добавим, что во время церемонии отправки танков Российской армии настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин освятил боевые машины, после чего эшелон двинулся в путь под «Прощание славянки».

«Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита Божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», — приводит слова протоиерея пресс-служба «Уралвагонзавода».

В Т-90М вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы. Это символы поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество, отметили на предприятии.